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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة ودينامو كييف اليوم بث مباشر علىbeIN SPORTS

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مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

reuters


موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف

 

البث المباشر لمباراة برشلونة ودينامو كييف اليوم الأربعاء 20 أكتوبر انطلاقاً من الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة. 

مباراة برشلونة ودينامو كييف ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM. 

مشاهدة مباراة برشلونة ودينامو كييف في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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دوري أبطال أوروبا برشلونة دينامو كييف بث مباشر
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