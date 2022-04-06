مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي

معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر

ريال مدريد وتشيلسي مباشر

ملعب "ستامفورد بريدج" مسرحاً لقمّة تشيلسي وريال مدريد.

الدولي الفرنسي كليمون توربان حكماً لقمّة "البلوز" و"الميرينغي".

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة تشيلسي

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي التي تعدّ أبرز مباريات اليوم هي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل.

وفرضت مباراة ريال مدريد وتشيلسي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقيمة الفريقين ورغبتهما في تحقيق اللقب الغالي.

مباراة ريال مدريد وتشيلسي - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومستضيفه تشيلسي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم الأربعاء على الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد وتشيلسي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.