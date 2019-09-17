

السؤال عن كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا تأتي إجابته في الأسطر التالية.

وفرضت مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.



ويأمل أتلتيكو مدريد أن يفتتح مبارياته في المسابقة العصية عليه بأفضل طريقة ومن بوابة منافسه العنيد وسيد إيطاليا يوفنتوس، خاصة بعد أن أخرجه رفاق رونالدو من ثمن نهائي الموسم الفائت.



مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس – معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS يوم الأربعاء في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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