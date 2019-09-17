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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

مشاهدة البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

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لا تفوتوا مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على أرض الأخير إذا كنتم قد اشتركتم بخدماتنا، كما يمكنكم الاشتراك الآن لمتابعة إحدى أهم مباريات دوري الأبطال سواء على الإنترنت أو من خلال البث التلفزيوني.

AFP


مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد الضيف الثقيل فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS  نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.


ويأمل باريس سان جيرمان أن يفتتح مبارياته في المسابقة العصية عليه بأفضل طريقة ومن بوابة منافسه العنيد وسيد أوروبا ريال مدريد، خاصة بعد أن توقفت حدوده عند ثمن النهائي آخر ثلاثة مواسم.


مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد – معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS   مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

 
وستبث مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

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