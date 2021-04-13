مدرب دورتموند يقر بصعوبة المهمة أمام مانشستر سيتي

وخسر دورتموند 2-1 في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي في مانشستر بعد أن استقبل هدفاً في اللحظات الأخيرة.

وحقق دورتموند بعد ذلك فوزاً صعباً 3-2 على مضيفه شتوتغارت يوم السبت ليحافظ على آماله الضئيلة في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وأبلغ ترزيتش مؤتمراً صحفياً افتراضياً اليوم الثلاثاء: "لدينا ثقة كبيرة لكن الثقة وحدها لن تكون كافية، قدمنا مباراة جيدة الأسبوع الماضي وأظهرنا أننا يمكننا مجاراة فريق كبير".

وأضاف: "كان من المحبط أن نستقبل هدفاً متأخراً، ولذلك لا يمكننا التركيز فقط على الدفاع، علينا الهجوم أيضاَ، ستكون مهمة صعبة للغاية، ولذلك فإن الثقة ليست كافية، نحن بحاجة إلى عمل شاق أيضاً".

وتابع "الأمر يتعلق بإظهار أنّ بوسعنا اللعب أمام أفضل فريق في العالم وربما نخرج أفضل فريق في العالم من البطولة".

وقال ترزيتش إنّ الإنكليزي الدولي سانشو لن يكون جاهزاً في الوقت المناسب للمباراة رغم أنه أحرز تقدماً في تعافيه من الإصابة.

ويعالج العديد من اللاعبين الآخرين، ومن بينهم ماتس هوملز وماركو رويس، من كدمات وقال ترزيتش إنّ القرار النهائي حول مشاركتهم سيتخذ يوم المباراة.

وأضاف مدرب دورتموند: "هناك حصة تدريبية الليلة ثم صباح الغد، بالنسبة لجيدون للأسف لن يلحق بالمباراة، كنا نأمل أن يكون معنا، لسوء الحظ لن يكون متاحاً".