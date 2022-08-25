مدرب دورتموند: "نتطلع بفارغ الصبر لهذه المجموعة"

وعلق مدرب دورتموند إدين ترزيتش على القرعة، قائلاً "نتطلع بفارغ الصبر لهذه المجموعة على الرغم أننا لم نحصل بالتأكيد على أسهل الفرق... لعبنا بشكل جيد ضد سيتي وإشبيلية منذ فترة ليست بالطويلة وكان الأداء متقارباً. كما أن كوبنهاغن، كبطل للدوري الدانماركي، يشكل تحدياً".

وتابع "في هذه المجموعة سنرى مجدداً لاعبين سابقين في دورتموند مثل هالاند، غوندوغان وديلايني. نتطلع بفارغ الصبر حقاً لرؤيتهم".

وقال نجم دورتموند ماركو رويس: "مانشستر سيتي بطبيعة الحال قوة لا يستهان بها في دوري أبطال أوروبا. نحن نتطلع إلى ذلك بقدر ما نتطلع إلى لم الشمل مع إيرلينغ هالاند".