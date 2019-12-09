مدرب أياكس يؤكد جاهزية حارسه أونانا

وخضع أونانا حارس الكاميرون لفحوص بعد إصابة في عضلات الفخذ الخلفية في مران يوم السبت لكنه نال تصريحاً بالمشاركة في مباراة الغد في أمستردام أرينا حيث يحتاج أياكس للتعادل لضمان التأهل لدور 16.

وفي المقابل لم يتعاف بروميس من إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال خسارة مفاجئة للمتصدر أياكس 2-صفر بملعبه أمام فيليم في الدوري الهولندي يوم الجمعة.

وكانت هذه أول هزيمة لأياكس في الدوري المحلي لكنه يبقى في الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

وقال تن هاغ: "شعرنا بالانزعاج لكن كان يجب أن نمضي قدماً وأن نركز سريعاً في مباراة الغد".

وسيضمن الفوز الصدارة لأياكس، الذي يملك عشر نقاط من خمس مباريات، لكن التعادل قد يجعله يتراجع للمركز الثاني خلف تشيلسي.

أما الهزيمة من فالنسيا فربما تطيح بأياكس، الذي بلغ الدور قبل النهائي في الموسم الماضي، إذا فاز تشيلسي على ليل في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وقال لاعب منتخب هولندا دوني فان دي بيك في مؤتمر صحفي الاثنين: "نعرف النتيجة التي نحتاجها وسنلعب بأسلوبنا ونتطلع للفوز"

