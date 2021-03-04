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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

مباراة ليفربول ولايبزيغ في بودابست

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس نقل مباراة ليفربول الإنكليزي ولايبزيغ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إلى مدينة بودابست العاصمة المجرية، جراء قيود السفر المفروضة بسبب فيروس كورونا.

AFP

وقررت الهيئة القارية تأجيل المباراة لأنها لو أقيمت في إنكلترا، كان لايبزيغ الذي خسر صفر-2 ذهاباً في العاصمة المجرية أيضاً، سيضطر إلى الخضوع إلى حجر طبي لمدة 10 أيام لدى عودته إلى بلاده وفقًا لتوجيهات السلطات للحد من انتشار النسخة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

وأقيمت مواجهة الذهاب في مدينة بودابست نظراً لأن ألمانيا تحظر الدخول عبر البرّ والبحر والجو لغالبية الأشخاص من خمس دول تشهد تفشياً واسعاً لنسخ فيروس كورونا المتحوّرة هي المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب إفريقيا، وهو ما عرقل رحلة ليفربول إلى لايبزيغ لمواجهة فريق المدينة على ملعب "ريد بول أرينا".

وقال يويفا في بيان "يؤكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميًا أن مباراة إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول ولايبزيغ ستقام الآن في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست".

وأضاف أن تاريخ وموعد انطلاق المباراة - العاشر من آذار/مارس في تمام الساعة 20,00 بتوقيت غرينيتش - يبقيان دون تغيير.

وتعتبر مواجهة ليفربول ولايبزيغ أحدث المباريات التي قرر الاتحاد الاوروبي نقلها إلى ملعب محايد في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

واستضافت العاصمة المجرية أيضاً مباراة ذهاب الدور ذاته من المسابقة القارية العريقة بين بوروشيا مونشنغلادباخ الألماني ومانشستر سيتي الانكليزي، فيما استضافت العاصمة الرومانية بوخارست مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الانكليزي.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن مواجهة الإياب بين مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ المقررة في 16 آذار/مارس الحالي ستقام في مانشستر، مفسراً الاختلاف في التعامل بالقواعد الصحية للمقيمين الألمان العائدين من الخارج والتي تختلف من إقليم إلى آخر في ألمانيا.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تغيير أماكن إقامة مباريات أخرى بينها إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بين مولده النروجي وغرناطة الاسباني والتي ستقام أيضا في بودابست في 18 الحالي.

ولم تنج المباريات الدولية من نقل أماكن إقامتها، حيث أشار يويفا إلى أن مباراة البرتغال وأذربيجان في 24 الحالي ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، ستقام في مدينة تورينو الإيطالية، بينما تم نقل مباراة النرويج وتركيا المقررة في 27 الحالي إلى إسبانيا.


 
 

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