مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة ليفربول

تغييرات اضطرارية

اتسمت تشكيلة ريال مدريد بتغييرات على مستوى خط الدفاع إذ دفع زيدان بالثنائي ناتشو والبرازيلي إيدر ميليتاو بدلاً عن راموس وفاران لأسباب صحية.

تواصل الاعتماد على الحارس المتألق البلجيكي تيبو كورتوا كما هو الحال للظهيرين الفرنسي فيرلان ميندي (الجهة اليسرى) ولوكاس فاسكيز (الجهة اليمنى) كما شهد خط الوسط استقراراً عبر الدفع بثلاثي الخبرة الألماني توني كروس والبرازيلي كاسيميرو والكرواتي لوكا مودريتش.

أما خط الهجوم فسيتألف من الثلاثي البرازيلي فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو ونجم الميرينغي الفرنسي كريم بزيمة.

في المقابل، دفع كلوب بالحارس البرازيلي أليسون صحبة رباعي الدفاع المتكون من التركي أوزان كاباك وناثانيال فيليبس والاسكتلندي أندرو روبرتسون وترينت ألكسندر-أرنولد.

في خط الوسط تواجد كل من البرازيلي فابينيو والهولندي جورجينيو فينالدوم والغيني نابي كيتا.

في خط المقدّمة عوّل المدرب الألماني على الثلاثي المصري محمد صلاح والبرتغالي ديوغو جوتا والسنغالي ساديو مانيه.

وضعية الفريقين

سيواجه ريال مدريد ثالث الليغا (63 نقطة)، المنتشي بفوزه على إيبار بهدفين دون رد في الدوري الإسباني وتشديده ملاحقة المتصدّر أتلتيكو مدريد (66) وغريمه برشلونة الثاني (65)، ضيفه ليفربول بهدف تحقيق فوزه الخامس توالياً في كل المسابقات.

أما ليفربول الذي ابتعد كثيراً عن سباق التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز بتموقعه في المركز السابع (49 نقطة) فسيبحث عن تحقيق انتصاره الرابع توالياً في جميع المسابقات ولما لا مواصلة حلم التتويج بلقب مسابقة أمجد الكؤوس الأوروبية التي قد لا يتمكن من المشاركة فيها عبر بوابة ترتيب الـ"بريمرليغ".

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول ستكون متوفرة عبر قنوات beIN SPORTS في بث مباشر وحصري اليوم الثلاثاء في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتسيطر المواجهة الماضية بن العملاقين الأوروبيين في نهائي المسابقة عام 2018 على مواجهة الثلاثاء وهي المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد (3-1) فتوج وقتها بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة عشرة في تاريخه (رقم قياسي).

ويسعى زين الدين زيدان مدرب ريال وأسطورة الكرة الفرنسية لمواصلة مسيرته الناجحة في دوري الأبطال مستغلاً معنويات فريقه المرتفعة خاصة أنه لم يذق طعم الخسارة في آخر 11 مباراة، كما أن الفريق لاتزال آماله قائمة بقوة في الاحتفاظ بلقب الدوري حيث يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط فقط خلف أتلتيكو المتصدر ونقطتين خلف برشلونة الثاني والذي سيواجه يوم السبت القادم في كلاسيو الكرة الإسبانية.

من جانبه يدخل ليفربول المباراة باحثاً عن إنقاذ موسمه والذهاب لأبعد نقطة ممكنة في البطولة خاصة بعد أن فقد بشكل عملي لقب الدوري الإنكليزي الممتاز والذي أصبح فريق مانشستر سيتي على أعتاب التتويج به.

ريال مدريد وليفربول – معلومات البث المباشر

• موعد مباراة ريال مدريد وليفربول سيكون مساء اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مباراة ريال مدريد وليفربول المرتقبة ستنقل عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• مباراة ريال مدريد وليفربول ستبث أيضاً بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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مشاكل دفاعية

ريال مدريد يدخل المواجهة دون أبرز مدافعيه سيرخيو راموس ورافاييل فاران.

بداية المتاعب كانت بإصابة القائد سيرخيو راموس الأسبوع الماضي على مستوى ربلة الساق خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وزادت إصابة الفرنسي الدولي، رافاييل فاران بفيروس كورونا من محن فريق المدرب زين الدين زيدان الذي بات في حيرة من أمره.

بدوره، يعاني ليفربول دفاعياً مع تواصل غياب صخرة الدفاع فيرجيل فان دايك المصاب منذ فترة طويلة وعدم إيجاد الألماني يورغن كلوب للوصفة المناسبة للمشاكل في الخط الخلفي.