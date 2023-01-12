مانيه قد يكون جاهزًا لمواجهة سان جيرمان بحسب ناغلسمان

قال خلال حديثه من معسكر بايرن الشتوي في العاصمة القطرية الدوحة أن مانيه يحرز تقدمًا أفضل من المتوقع من الإصابة التي تعرض لها في طرف عظمة الشظية (فيبولا) في ساقه اليمنى حرمته من المشاركة في مونديال قطر.

أضاف "إنه لاعب مهم. عندما تسير الأمور على ما يرام، من الممكن أن يكون حاضرًا للمشاركة ضد باريس. ولكن سنرى".

وتابع "في ذهني، لا أعوّل عليه للمباراة الاولى ضد سان جرمان".

ويحل العملاق البافاري على فريق العاصمة الفرنسية في 14 شباط/فبراير المقبل، قبل أن يستضيفه في الثامن من آذار/مارس.

أحرز مانيه ستة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم مع بايرن في الدوري المحلي بعد انتقاله في الصيف قادمًا من ليفربول الإنكليزي.

يتصدر بايرن، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة، الترتيب على بُعد أربع نقاط من فرايبورغ الثاني، ويحل على لايبزيغ الثالث مع استئناف البوندسليغا ضمن منافسات المرحلة 16 يوم الجمعة 20 الجاري.

