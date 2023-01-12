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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

مانيه قد يكون جاهزًا لمواجهة سان جيرمان بحسب ناغلسمان

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أعلن مدرب بايرن ميونيخ الألماني يوليان ناغلسمان، الخميس، أن مهاجمه الدولي السنغالي ساديو مانيه "سيعود في موعد أبكر" من المتوقع، ما قد يجعله جاهزًا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

Reuters

قال خلال حديثه من معسكر بايرن الشتوي في العاصمة القطرية الدوحة أن مانيه يحرز تقدمًا أفضل من المتوقع من الإصابة التي تعرض لها في طرف عظمة الشظية (فيبولا) في ساقه اليمنى حرمته من المشاركة في مونديال قطر.

أضاف "إنه لاعب مهم. عندما تسير الأمور على ما يرام، من الممكن أن يكون حاضرًا للمشاركة ضد باريس. ولكن سنرى".
وتابع "في ذهني، لا أعوّل عليه للمباراة الاولى ضد سان جرمان".

ويحل العملاق البافاري على فريق العاصمة الفرنسية في 14 شباط/فبراير المقبل، قبل أن يستضيفه في الثامن من آذار/مارس.

أحرز مانيه ستة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم مع بايرن في الدوري المحلي بعد انتقاله في الصيف قادمًا من ليفربول الإنكليزي.

يتصدر بايرن، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة، الترتيب على بُعد أربع نقاط من فرايبورغ الثاني، ويحل على  لايبزيغ الثالث مع استئناف البوندسليغا ضمن منافسات المرحلة 16 يوم الجمعة 20 الجاري.
 

باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ ساديو مانيه
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