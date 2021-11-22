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دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يسعى للخروج من أزمته على حساب فياريال

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مواجهة محتدمة على صدارة المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا بين فياريال الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي.

Reuters

يأمل مانشستر يونايتد الإنكليزي طي صفحة بداية موسمه المخيبة والتي شهدت إقالة مدربه النرويجي أولي غونار سولشار الأحد، بعد خسارة أمام واتفورد المتواضع 1-4 أنزلته إلى المركز الثامن في ترتيب الـ"بريميرليغ"، وذلك عندما يحل ضيفاً على فياريال الثلاثاء في إطار الجولة الخامسة من مباريات المجموعة السادسة.

واستلم لاعب الوسط السابق مايكل كاريك الإشراف على الفريق في مبارياته المقبلة "في الوقت الذي يتطلع فيه النادي إلى تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم".
وستكون مواجهة "غواصات" فياريال مصيرية لفريق "الشياطين الحمر" الذي يتعين عليه تجنب الخسارة، قبل الجولة الأخيرة التي ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات في حال سقوطه.

ويتساوى يونايتد في الصدارة مع فياريال بسبع نقاط، بفارق نقطتين عن أتالانتا الإيطالي الجاهز للانقضاض على ثنائي الصدارة والذي يحل ضيفاً على يونغ بويز السويسري الأخير (3).

وتنتظر يونايتد مباراتان قويتان أيضا في الدوري المحلي، وتحديداً ضد تشيلسي وأرسنال توالياً في 28 الحالي والثاني من كانون الاول/ديسمبر المقبل.

ولم يفز مانشستر يونايتد، وصيف الدوري المحلي الموسم الماضي، سوى 4 مرات في آخر 13 مباراة في مختلف المسابقات.

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