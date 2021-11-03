مانشستر يونايتد يخسر جهود فاران لمدة شهر

وتعرض فاران للإصابة خلال مباراة فريقه ضد أتالانتا الإيطالي (2-2) في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء وخرج بعد حوالي نصف ساعة، وبالإضافة الى غيابه عن مباريات فريقه في الدوري المحلي، لن يشارك في صفوف منتخب فرنسا في مباراتيه ضد كازاخستان وفنلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ℹ️ There's an update regarding the injury @RaphaelVarane picked up on Tuesday night...#MUFC | #UCL — Manchester United (@ManUtd) November 3, 2021

وكان فاران عاد للتو من إصابة في المحالب أبعدته ثلاثة أسابيع قبل أن يشارك ضد توتنهام في الدوري المحلي السبت الماضي ثم أتالانتا.





