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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يخسر جهود فاران لمدة شهر

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تلقى مانشستر يونايتد الإنكليزي ضربة قوية بإصابة مدافعه الفرنسي الدولي رافايل فاران بتمزق في العضلات الخلفية وسيغيب عن الملاعب لمدة شهر كما أعلن الأربعاء النادي الشمالي.

Reuters

وتعرض فاران للإصابة خلال مباراة فريقه ضد أتالانتا الإيطالي (2-2) في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء وخرج بعد حوالي نصف ساعة، وبالإضافة الى غيابه عن مباريات فريقه في الدوري المحلي، لن يشارك في صفوف منتخب فرنسا في مباراتيه ضد كازاخستان وفنلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

 

وكان فاران عاد للتو من إصابة في المحالب أبعدته ثلاثة أسابيع قبل أن يشارك ضد توتنهام في الدوري المحلي السبت الماضي ثم أتالانتا.
                  
                  
 

رافايل فاران مانشستر يونايتد
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