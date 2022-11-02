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دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يحقق فوزاً معنوياً على إشبيلية

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حقق مانشستر سيتي فوزاً معنوياً على ضيفه إشبيلية 3-1 اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا.

reuters

وسجل كل من ريكو لويس (52) والأرجنتيني جوليان ألفاريز (73) والجزائري رياض محرز (83) أهداف الـ"سيتي" فيما دوّن رفائيل مير فيسينتي (31) هدف إشبيلية الوحيد. 

وبات ريكو لويس (17 عامًا و 346 يومًا) أصغر لاعب يسجل لمانشستر سيتي في دوري الأبطال. 

وفي مباراة أخرى، تعادل كوبنهاغن مع ضيفه بوروسيا دورتموند 1-1.

وافتتح البلجيكي ثورجان هازارد التسجيل للضيوف في الدقيقة 23 ثم أدرك هاكون هارالدسون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41. 

ويحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة بـ14 نقطة وبوروسيا دورتموند وصيفاً (9 نقاط) وإشبيلية ثالثاً (5 نقاط) وكوبنهاغن متذيلاً للمجموعة بـ3 نقاط. 
 

دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند مانشستر سيتي إشبيلية
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