مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند | أبرز الأرقام قبل المواجهة المرتقبة

يبحث مانشستر سيتي عن تجاوز خيبات المواسم الماضية، بالإقصاء من الدور ربع النهائي لدوري الأبطال عندما يستقبل بوروسيا دورتموند ذهاباً على ملعب الاتحاد لكنه يأمل هذا الموسم في التخلص من هذه اللعنة متسلحاً بفوزه في 26 من مبارياته الـ 27 الأخيرة في مختلف المسابقات، وإبقاء آماله حيّة في إحراز رباعية تاريخية، في حين سيحاول بوروسيا دورتموند بقيادة هدافه النرويجي إرلينغ هالاند العودة بنتيجة إيجابية وتعويض خيبات الدوري المحلي.

إليكم أبرز الأرقام والإحصاءات الخاصة بالفريقين قبل انطلاق المباراة الكبرى.

• تواجه الفريقان مرتين في دور المجموعات 2012-2013، تعادلا 1-1 في ملعب الاتحاد وتفوق دورتموند إياباً بهدف نظيف.

• فاز مانشستر سيتي في 10 من آخر 11 مباراة في دوري الأبطال ضد الفرق الألمانية (ت1)، وفاز في 12 مباراة ككل، فقط ريال مدريد (26) برشلونة (20) ومانشستر يونايتد (13) حققوا انتصارات على الفرق الألمانية في البطولة أكثر من مانشستر سيتي.

• منذ خسارته في الجولة الافتتاحية في دوري الأبطال هذا الموسم (1-3 لاتسيو)، لم يخسر بوروسيا دورتموند في 7 مباريات متتالية بدوري الأبطال (ف5 ت2)، آخر مرة اختبر سلسلة أطول كانت بين 2012-2013 (11 مباراة متتالية تحت قيادة يورغن كلوب).

• خسر مانشستر سيتي 4 من 5 مباريات خاضها في ربع نهائي دوري الأبطال تحت قيادة بيب غوارديولا، وودّع البطولة من هذا الدور في آخر 3 مواسم.

• هذا أول لقاء لبوروسيا دورتموند في ربع نهائي دوري الأبطال منذ 2016-2017، عندما خسر في مجموع اللقاءين (6-3) ضد موناكو، فاز دورتموند في ذهاب ربع نهائي مرةً واحدة فقط خلال 6 مباريات (ت2 خ3) (3-1 ضد أوكسير 1996-97).

• بما في ذلك "النهائيات" سيكون هذا اللقاء رقم 60 في مسيرة غوارديولا كمدرب في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال – فقط كارلو أنشيلوتي (62) قاد مباريات أكثر منه، لكن غوارديولا يمتلك أكبر عدد من الانتصارات في الأدوار الإقصائية بتاريخ البطولة (31).

• لم تهتز شباك مانشستر سيتي في آخر 7 مباريات في دوري الأبطال – فقط آرسنال (2005-2006) خاض سلسلة أطول من الشباك النظيفة (10 مباريات متتالية).

• سجل مهاجم دورتموند ايرلينغ هالاند في كل من آخر 6 مباريات له في دوري الأبطال – إن نجح في إيجاد طريق الشباك في هذه المباراة فسيصبح خامس لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية بعد كل من كريستيانو رونالدو (مرتين)، ليفاندوفسكي، كافاني وفان نيستلروي).

• ساهم لاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروين في إحراز 12 هدفاً في آخر 11 مباراة له بدوري الأبطال (سجل 3 – صنع 9)، وسجل 3 أهداف وصنع مثلها في 6 مباريات كأساسي في مباريات الدور ربع النهائي.

• ستكون هذه المباراة الخامسة لمهاجم بوروسيا دورتموند هالاند في الأدوار الإقصائية مع دورتموند، سجل 6 أهداف خلال 4 مباريات.

• أكثر لاعب سجل أهدافاً في أول 5 مباريات بالأدوار الإقصائية هو ليفاندوفسكي 6، سيتخطاه هالاند إن نجح في هز الشباك في هذه المباراة



*الصورة من مواجهة الفريقين في دوري الأبطال موسم 2012-2013.