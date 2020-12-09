ماذا قال رونالدو عن علاقته بميسي؟

قال رونالدو بعد المباراة التي فاز فيها يوفنتوس 3-صفر على أرض برشلونة، وهي نتيجة تخوّله تصدر المجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين بعد خسارة "السيدة العجوز" ذهاباً بهدفين "كانت لدي علاقة ودية معه دوماً، تشاركنا الجوائز لمدة 12 أو 13 عاماً. لم اعتبره غريماً، بل تصرفت معه دوماً بشكل جيد".

تابع اللاعب البالغ 35 عاماً والذي تواجه عدة مرات مع ميسي عندما كان البرتغالي في صفوف ريال مدريد الاسباني، "نعرف أنه في كرة القدم نحب اختلاق غريم من أجل العرض. لكن بالنسبة لي، لا يختلف الأمر. برشلونة يمر في فترة صعبة، لكن يبقى برشلونة".

وسجل رونالدو هدفيه من ركلتي جزاء واضاف الأميركي الشاب وستون ماكيني الثالث من كرة أكروباتية جميلة من داخل المنطقة.

أضاف رونالدو "نحن سعداء. كنا نعرف أن المهمة شبه مستحيلة، كانت معقدة لكننا لعبنا جيداً. كان المفتاح في بدء المباراة بشكل جيد، ومن هذه النقطة أحسسنا أن الأمور ممكنة".