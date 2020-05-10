ليون ينفي ما قاله رئيسه بشأن موعد مباراة يوفنتوس



أصدر ليون بياناً رسمياً اليوم الأحد أكد من خلاله أن موعد مباراته مع يوفنتوس الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لم يحدد بعد، نافياً بذلك تصريحات رئيسه التي أثارت ضجة في وسائل الإعلام.

وذكر جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون أمس السبت أنّ مواجهة فريقه مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي ستلعب نهاية الصيف الحالي: "المباراة ضد يوفنتوس تم تأكيد موعدها في السابع من أب/أغسطس، في تورينو وخلف أبواب موصدة".



وجاء في بيان النادي الذي نشر اليوم: "يود ليون أن يوضح بأن تاريخ المباراة مع يوفنتوس في إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا لم يؤكد بعد، على عكس ما ذكر مؤخراً"، مشيراً إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيعلن في المستقبل القريب عن الموعد المحدد للقاء.

وفشل ليون في التأهل إلى الموسم المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تم إعلان إنهاء الدوري الفرنسي وفقاً للترتيب الذي كانت عليه الأندية عندما علقت المسابقة بسبب فيروس كورونا، إذ كان ليون يحتل المركز السابع.



ومع أنّ ليون تقدم باعتراضات رسمية بشأن قرار إنهاء الموسم في فرنسا لكنه يملك آمالاً مشروعة بمتابعة مسيرته في دوري أبطال أوروبا بعدما انتصر ذهاباً على يوفنتوس بهدف دون رد في السادس والعشرين من شباط/فبراير الفائت.

وتصنّف فرنسا رفقة إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا من بين أكثر الدول خطراً بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن قرار إنهاء المسابقة المحلية لم يتخذ سوى في فرنسا من بين الدول الأربعة.

