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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

ليفركوزن يرجئ تأهل أتلتيكو مدريد إلى ثمن النهائي

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أرجأ باير ليفركوزن الألماني تأهل ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه عليه 2-1 مساء الأربعاء في الجولة الرابعة لحساب منافسات المجموعة الرابعة بالمسابقة.

Reuters

وتجمد رصيد الفريق الإسباني عند 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف يوفنتوس (10 نقاط) الذي كان خطف بطاقة تأهله في وقت سابق بفوزه المتأخر على لوكوموتيف موسكو الروسي 2-1.

وكان رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني يمنون النفس بتحقيق الفوز ومرافقة يوفنتوس إلى ثمن النهائي إلا أن طموحاتهم اصطدمت بصلابة الفريق الألماني الذي حقق أول فوز له في أربع مباريات وبات في المركز الثالث في الترتيب.

على ملعب "باي أرينا"، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر النيران الصديقة، بعدما سجل الغاني توماس بارتي لاعب أتلتيكو هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 41، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق كيفن فولاند في الدقيقة 55.

وأنهى ليفركوزن المباراة بعشرة لاعبين، بعدما تلقى لاعبه نديم أميري بطاقة حمراء في الدقيقة 84، ليستغل أتلتيكو النقص العددي ويقلص الفارق عن طريق نجمه ألفارو موراتا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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