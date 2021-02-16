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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

ليفربول يُسقط لايبزيغ بثنائية ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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حقق ليفربول الإنكليزي فوزاً ثميناً على مضيفه لايبزيغ الألماني بهدفين نظيفين الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي ليضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

AFP

وتنفس فريق المدرب يورغن كلوب الصعداء بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الدوري المحلي ونجح في تحقيق نتيجة مثالية قبل استضافة لقاء الإياب على ملعبه في العاشر من الشهر المقبل، وذلك بفضل هدفي المصري محمد صلاح (53) والسنغالي ساديو مانيه (58) اللذين سجلا الهدفين في الشوط الثاني.

وأقيمت المباراة في العاصمة المجرية بودابست عوضا عن ألمانيا بسبب القيود المفروضة على الزائرين ضمن مسعى السلطات لتجنب تفشي نسخة متحورة من فيروس كورونا، وقد ودخل ليفربول اللقاء على خلفية ثلاث خسارات متتالية في الدوري الممتاز.

ويعاني ليفربول من كثرة الإصابات التي حرمته من خدمات الهولندي فيرجيل فان دايك والسنغالي جويل ماتيب وجو غوميز في الدفاع، والغيني نابي كيتا والبرازيلي فابينيو في الوسط الدفاعي، والبرتغالي ديوغو جوتا في الوسط الهجومي.

وانضم إلى هؤلاء لاعب الوسط جيمس ميلنر الذي أصيب السبت ضد ليستر سيتي (1-3)، ما منح الإسباني تياغو ألكانتارا فرصة اللعب أساسيا ضد لايبزيغ خلف ثلاثي الهجوم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، فيما شغل جوردان هندرسون مركز قلب الدفاع غير المعتاد عليه، بجانب الوافد الجديد التركي أوزان كاباك.

وفي الجهة المقابلة ومع غياب المهاجم السويدي إميل فورسبرغ بسبب الإصابة، منح المدرب ناغلسمان الإسباني داني أولمو فرصة اللعب أساسيا في الوسط، فيما عاد قلب الدفاع الفرنسي دايو اوباميكانو الذي أُعلن الأحد رسميا عن انتقاله الى بايرن ميونيخ الصيف المقبل، الى التشكيلة بعدما جلس على مقاعد البدلاء ضد أوغسبورغ في الدوري المحلي.

دوري أبطال أوروبا ليفربول لايبزيغ محمد صلاح ساديو مانيه
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