ليفربول يعزف لحن مشجعيه الأوفياء

من قبل AFP May 30, 2019 11:41 فوز، تعادل، خسارة... لا يهم. كلما لمس مشجعو ليفربول الإنكليزي حاجة فريقهم الدعم، تصدح حناجرهم من المدرجات بعبارة واحدة، بصوت واحد، وقلب واحد: "You will never walk alone".