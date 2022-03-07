ليفربول يسعى لتأكيد تفوقه على إنتر والتأهل لربع النهائي

برغم فوزه ذهاباً في عقر دار إنتر بهدفين ما جعله يقترب من بلوغ ربع النهائي، إلا أن ليفربول يخوض مواجهة حذرة مع حامل لقب الدوري الإيطالي الذي لا يزال منافساً على الصدارة مع ميلان ونابولي برغم تذبذب نتائجه أخيراً.

في المقابل، يصمد ليفربول في وجه ترسانة مانشستر سيتي ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز وسمح له فوزه السابع توالياً بالبقاء على بعد 6 نقاط من المتصدر وحامل اللقب، علماً أنه لعب مباراة أقل.

وبرغم قساوة النتيجة ذهاباً، إلا أن إنتر أصاب العارضة عبر التركي هاكان تشالهان أوغلو، وكان الأفضل حتى الدقيقة 75 عندما كسر البرازيلي روبرتو فيرمينو حاجز دفاعه برأسية، قبل أن يقضي النجم المصري محمد صلاح على آماله.

حلم الرباعية

وبعد أن قاده إلى لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي بعد طول انتظار، يقاتل المدرب الألماني يورغن كلوب على أربع جبهات مع ليفربول، بعدما خشي مناصرو النادي الأحمر أن تقضي مشاركة نجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه في كأس أمم إفريقيا الأخيرة على حظوظه بالمنافسة.

فكّ "الريدز" صياماً دام عشر سنوات في الكؤوس المحلية، بتتويجه في كأس الرابطة الأسبوع الماضي بركلات الترجيح على حساب تشيلسي، وبالإضافة لذلك يبدو طريقه سهلاً نحو ربع نهائي دوري الأبطال، كما ينافس ليفربول سيتي بشراسة على لقب الدوري المحلي فيما بلغت تشكيلته الرديفة ربع نهائي الكأس.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في عدد مرات احراز لقب المسابقة (6 مرات بالتساوي مع بايرن) وراء ريال مدريد (13) وميلان (7).

