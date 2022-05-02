ليفربول يزور فياريال مدعماً بهدفي ذهاب نصف النهائي

وفي اللقاء الثاني الأربعاء، يحلّ مانشستر سيتي الإنكليزي على ريال مدريد الإسباني، بعد فوزه 4-3 ذهاباً في واحدة من أكثر مباريات الموسم متعة.

وتوّج الفريق الأحمر هذا الموسم بكأس الرابطة المحلية وبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي حيث سيواجه تشيلسي، ويتخلف بفارق نقطة واحدة في الدوري المحلي عن مانشستر سيتي المتصدر (83-82)، علماً بأنه قد يتواجه معه في المباراة النهائية المقررة في باريس التي حصلت على شرف استضافتها بعد تجريد سان بطرسبورغ الروسية إثر غزو أوكرانيا.

وفي مباراة الذهاب، انتظر ليفربول مطلع الشوط الثاني لفك التكتل الدفاعي لفياريال ليفتتح التسجيل بالنيران الصديقة عبر مدافع "الغواصة الصفراء" الدولي الإكوادوري بيرفيس إستوبينيان (53)، وعزز النتيجة بهدف الدولي السنغالي ساديو مانيه بعد دقيقتين إثر تمريرة من النجم المصري محمد صلاح.

في المقابل، ونظراً لنتيجة الذهاب الصريحة، باتت مهمة فياريال، بطل مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي بقيادة أوناي إيمري والذي كان أطاح بيوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني في ثمن وربع النهائي تواليًا، صعبة لقلب الطاولة إيابًا في ظل التألق اللافت للفريق الإنكليزي.



خيارات مختلفة



فياريال الذي يخوض دور الأربعة في المسابقة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى موسم 2005-2006، يحتل راهناً المركز السابع في الدوري الإسباني، بفارق تسع نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، بعد خسارته السبت بتشكيلة رديفة شهدت تغيير ثمانية لاعبين على أرض ألافيس وصيف القاع 1-2.

تحدّث مدرّبه الاختصاصي في مسابقة الدوري الاوروبي المتوج بها أربع مرات (ثلاث منها تواليًا مع إشبيلية بين 2014 و2016) عن مباراة الذهاب "قاومنا دفاعياً كي نحصل على خيارات مختلفة إياباً. ستكون مباراة صعبة في (ملعب) لا سيراميكا. سنختبرهم أكثر".

وأراح إيمري في مباراته الأخيرة في الليغا حارسه الأرجنتيني خيرونيمو رولّي، مدافعيه الأرجنتيني خوان فويث، المخضرم راوول ألبيول وإستوبينيان، لاعبي وسطه الفرنسيين اتيان كابوي وفرانسيس كوكلان والأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو والمهاجم الهولندي أرنو دانجوما.

وسبق للفريقين أن تواجها في مباراتين فقط قاريًا، في نصف نهائي الدوري الاوروبي في موسم 2015-2016 عندما عوّض ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب تأخره صفر-1 ذهابًا في إسبانيا الى فوز 3-صفر إيابًا في أنفيلد، قبل أن يخسر النهائي ضد إشبيلية وإيمري بالذات (1-3) في بازل السويسرية.

بدوره، قال كلوب "الأمور طيبة حتى الآن. يجب أن تكون منتبهاً بنسبة 100% وفي المزاج المناسب كي تخوض الإياب مثل الذهاب. نتقدّم 2-صفر وهذا جيّد. لكننا نعرف اننا لم نتأهل بعد".

وفيما ينافس على أكثر من جبهة في سعيه أن يصبح أول فريق إنكليزي يحرز الألقاب المحلية الثلاث ودوري الأبطال، تغلب ليفربول السبت على نيوكاسل في الدوري المحلي بهدف لاعب وسطه الغيني نابي كيتا.

بعد هذا الفوز الذي وضعه مؤقتا في صدارة البريميرليغ، قبل أن يستعيدها مانشستر سيتي حامل اللقب لاحقاً بعد ساعات إثر فوزه الكبير على ليدز يونايتد 4-صفر، قال كلوب إنه لن يركّز أبدا على مواجهة سيتي "كلا، فياريال. يتخلفون 1-2 راهناً، كما أنهم يلعبون الساعة الواحدة ظهراً...".

تابع كلوب الذي أراح بدوره صلاح والظهير الأيمن ترنت ألكسندر ارنولد ولاعبي الوسط البرازيلي فابينيو والإسباني تياغو الكانتارا عن التشكيلة الأساسية "هذا ما يهمني، لم أفكر لثانية بمانشستر سيتي بل فوراً بفياريال".