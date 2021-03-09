ليفربول يبحث عن الخروج من أزماته على حساب لايبزيغ

وتقهقر ليفربول حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، بشكل غير مسبوق في المسابقة المحلية إذ تراجع إلى المركز الثامن على لائحة الترتيب بعد أن لقي ست هزائم متتالية على ملعبه للمرة الأولى في تاريخه آخرها كان السقوط أمام فولهام الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري وعدم الهبوط.

مواجهة في المجر

وعلى الصعيد الأوربي سيتجدد اللقاء بين ليفربول و"ضيفه" لايبزيغ مرة أخرى على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست بعد أن أسقطه "في عقر داره" 2-صفر ذهابًا، بسبب قيود السفر المفروضة من البلدين لاحتواء فيروس كورونا وسلالاته.

وتأثر بطل أوروبا عام 2019 بغياب البعض من عناصره لاسيما في خط الدفاع ولكن أيضًا من مشكلة ثقة وعقم هجومي. لذا هل يجد الفريق الأحمر ضالته في اوروبا؟

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب الاثنين "إذا نجحنا في التأهل، رغم أن ذلك غير مضمون بعد، قد يعطينا الثقة مجددًا".

أما لايبزيغ فلن يستسلم أبدًا بعد ان حقق ستة انتصارات متتالية في الدوري، أربع منها بعد سقوطه قاريًا، وبات على بعد نقطتين فقط من بايرن ميونيخ المتصدر وبطل المواسم الثمانية الماضية مشعلا المنافسة على اللقب.

كما بلغ فريق المدرب يوليان ناغسلمان الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية عقب تغلبه على فولفسبورغ 2-صفر الأربعاء الماضي.

ليفربول – لايبزيغ : أرقام مهمة

• لم يسبق لليفربول أن ودّع الكأس الأوروبية/دوري الأبطال بعد فوزه ذهاباً خارج أرضه، ولكن لم يسبق له أيضاً أن حقق الفوز ذهاباً وإياباً في دور الـ16 منذ 2008-09 أمام ريال مدريد.

• سيكون ليفربول ثالث خصم إنكليزي يواجهه لايبزيغ خارج أرضه في دوري الأبطال منذ بداية الموسم الماضي (توتنهام ومانشستر يونايتد)، علماً أنه تعرض لأكبر خسارة أوروبية أمام مانشستر يونايتد في زيارته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 0-5.

• ستكون هذه الاستضافة الـ21 لليفربول للفرق الألمانية في المسابقات الأوروبية، ولم يخسر في آخر 20 فاز في 16 مباراة وتعادل في 4، مسجلاً 52 هدفاً ومستقبلاً 9 أهداف فقط.

• 4 فقط من انتصارات لايبزيغ الـ12 في دوري الأبطال تحققت بفارق أكثر من هدف (33%)، آخر مرة حقق فيها لايبزيغ الفوز بفارق هدفين أو أكثر في الأدوار الإقصائية من البطولة كان ضد فريق إنكليزي هو توتنهام في الموسم الماضي (3-0 في إياب دور الـ16).

• منذ خسارته مع بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ في نهائي 2013، لم يخسر يورغن كلوب في 3 مباريات أمام فرق ألمانية بالبطولة حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراة، وجميع هذه المباريات الـ3 كانت في دور الـ16 من البطولة.

• يعتبر محمد صلاح هداف ليفربول في دوري الأبطال (23 هدفاً في 40 مباراة)، إن سجّل ثنائية في هذه المباراة فسيصبح ثاني أسرع لاعب يسجل 25 هدفاً لفريق إنكليزي بالبطولة بعد فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد (27 مباراة).

