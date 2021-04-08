ليفاندوفسكي يؤكد غيابه عن لقاء الإياب ضد سان جيرمان

وغاب الدولي البولندي عن مباراة الذهاب التي فاز بها النادي الباريسي 3-2 في معقل النادي البفاري "أليانز أرينا" ليصعّب المهمة على حامل اللقب في لقاء العودة.

وقال ليفاندوفسكي لشبكة "سكاي سبورتس" حيال إمكانية عودته "كلا، كلا، الوقت لا يزال مبكرًا. عندما أشعر بحال أفضل وأكون متأكدًا، سأعود".

وتعرّض متصدر ترتيب هدافي البوندسليغا لالتواء في الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في النافذة الدولية أواخر الشهر الماضي.

وأعلن النادي البافاري على إثرها أن أفضل لاعب في العالم لعام 2020 سيبتعد لمدة أربعة أسابيع عن الملاعب حيث غاب أيضًا عن قمة الدوري المحلي الأسبوع الفائت ضد لايبزيغ والتي حسمها البافاري لصالحه ليبتعد بفارق سبع نقاط في الصدارة ويقترب من لقب تاسع تواليًا.