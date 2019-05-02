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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

لونغليه فقد جزءاً من أسنانه خلال مواجهة ليفربول

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فقد قلب الدفاع الفرنسي كليمون لونغليه جزءا من أسنانه خلال فوز فريقه برشلونة الاسباني على ليفربول الانكليزي 3-صفر، الاربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

Reuters

 

وقال لونغليه مبتسماً لقناة "RMC" الفرنسية بعدما قطع برشلونة شوطاً كبيراً نحو النهائي "فقدت جزءاً صغيراً من أسناني لكن الأمر ليس خطيراً. مستعد لفقدان أجزاء إضافية من أجل الفوز باللقب".

وشرح لونغليه مواجهة هجوم ليفربول بقيادة المصري الدولي محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه "عرفنا أننا سنعاني، لديهم أقوى خطوط الهجوم في أوروبا. فريقهم يفرض الإيقاع لكننا عرفنا كيف نبقى متضامنين".

وعن مواجهة صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي للموسم الماضي والذي أصاب القائم في نهاية المباراة "كانت أول 20 دقيقة معقدة معه، تعين علي التأقلم مع مسافة التدخل. لم يكن علي الاستلام في العمق بل البقاء قريباً للتدخل".

وأردف لاعب إشبيلية الاسباني السابق "أصبحت الأمور أسهل بعد ذلك من حيث تحليل مسافات التدخل، كي أحصل على الوقت ومساعدة زملائي عندما يقوم بالالتفاف".

ويبحث برشلونة عن لقبه السادس في المسابقة والأول منذ 2015 بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات وصاحب هدفين الأربعاء.

كليمون لونغليه
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