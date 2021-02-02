لايبزيغ يسعى للحصول على إعفاء لليفربول من قيود السفر الصارمة إلى ألمانيا

وقال المتحدث باسم لايبزيغ تيل مولر "طلبنا يوم الاثنين إعفاء لليفربول من أجل الدخول إلى البلاد".

ويستعد لايبزيغ لاستضافة ليفربول في 16 شباط/فبراير الحالي، لكن إقامة المباراة أصبحت مهددة بسبب حظر السفر الجزئي الذي فرضته ألمانيا في نهاية الأسبوع الماضي.

وتحظر ألمانيا اعتباراً من السبت الماضي وحتى الـ17 من شباط/فبراير الحالي مبدئياً، الدخول عبر البرّ والبحر والجو لغالبية الأشخاص من خمس دول تشهد تفشياً واسعاً لنسخ فيروس كورونا المتحوّرة هي المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب إفريقيا، وهو ما قد يعرقل رحلة ليفربول إلى لايبزيغ لمواجهة فريق المدينة على ملعب "ريد بول أرينا" في 16 شباط/فبراير.

وفي حال لم يتم منحهم إعفاء خاصاً، فلن يتمكن الجهاز الفني ولاعبو ليفربول من دخول ألمانيا من بريطانيا وفقًا للقوانين المفروضة والتي تشمل حظر الدخول عبر الجو والحافلات والقطارات، لكن توجد عدة استثناءات أبرزها السماح للألمان والمقيمين في ألمانيا بالعودة إلى البلاد، وهو ما ينطبق في ليفربول على مدربه فقط الالماني يورغن كلوب.

وتشمل الاستثناءات العاملين في المجال الطبي وغيرهم في الوظائف الرئيسية.

وعلى الرغم من ذلك، قال متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس الاثنين إن القواعد الجديدة لا تحتوي على "نص خاص بالرياضيين المحترفين"، مشيرا الى انه لن تكون هناك سوى "استثناءات قليلة وضيقة".

ومع ذلك، قال مولر إن لايبزيغ يعمل على إيجاد حل للمشكلة.

وأضاف "نحن بالطبع في مناقشات مع السلطات ومع ليفربول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم"، مشيرا الى ان النادي قدم طلب إعفاء إلى الشرطة الفيدرالية.

وتابع "نأمل ان نتلقى رداً سريعاً لأن الكثير يعتمد على ذلك".

وبحسب تقارير لوسائل الإعلام الألمانية، فإن لوائح الاتحاد الأوروبي تقضي بأن يجد لايبزيغ طريقة لاستضافة المباراة أو مواجهة خطر خسارتها 0-3.

وتشمل الحلول المحتملة خوض المباراة على أرض محايدة خارج ألمانيا، أو خوض مباراة الذهاب أولاً في بريطانيا والإياب في ألمانيا.

ومع ذلك، أصر مسؤولو لايبزيغ على أنهم متفائلون بأن المباراة ستمضي قدما كما هو مخطط لها.

وقال مدير النادي أوليفر مينتسلاف في تصريح لصحيفة "بيلد" الأكثر شعبية في البلاد "ليس هدفنا أن نلعب في سان بطرسبورغ أو في أي مكان آخر".

وأوضح المدير التجاري فلوريان شولتس أن النادي "يعمل على فرضية أن ليفربول يمكن أن يدخل البلاد".