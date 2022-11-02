لايبتسيش إلى ثمن النهائي بفوزه الكبير على شاختار دونيتسك

ورفع لايبتسيش الذي كان يحتاج إلى نقطة للتأهل رصيده في المركز الثاني إلى 12 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن ريال مدريد الإسباني المتصدر والضامن تأهله والفائز على سلتيك الإسكتلندي متذيل الترتيب 5-1، في حين تجمد رصيد شاختار عند 6 نقاط في المركز الثالث لينتقل لخوض ملحق الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتناوب على تسجيل الأهداف كل من الفرنسي كريستوفر نكونكو (10) والبرتغالي أندريه سيلفا (50) والمجري دومينيك سزوبوسزلاي (63) والأوكراني فاليري بوندار (68) بالخطأ في مرمى فريقه.

وبتأهل لايبتسيش إلى ثمن النهائي، تكون أربعة أندية ألمانية قد بلغت الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة منذ موسم 2013-2014.