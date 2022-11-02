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دوري أبطال أوروبا

لايبتسيش إلى ثمن النهائي بفوزه الكبير على شاختار دونيتسك

التحق لايبتسيش الألماني بركب الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا باكتساحه مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 4-صفر الأربعاء، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة من الجولة السادسة الأخيرة.

AFP

ورفع لايبتسيش الذي كان يحتاج إلى نقطة للتأهل رصيده في المركز الثاني إلى 12 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن ريال مدريد الإسباني المتصدر والضامن تأهله والفائز على سلتيك الإسكتلندي متذيل الترتيب 5-1، في حين تجمد رصيد شاختار عند 6 نقاط في المركز الثالث لينتقل لخوض ملحق الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".     

وتناوب على تسجيل الأهداف كل من الفرنسي كريستوفر نكونكو (10) والبرتغالي أندريه سيلفا (50) والمجري دومينيك سزوبوسزلاي (63) والأوكراني فاليري بوندار (68) بالخطأ في مرمى فريقه.

وبتأهل لايبتسيش إلى ثمن النهائي، تكون أربعة أندية ألمانية قد بلغت الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة منذ موسم 2013-2014.

شاختار دونيتسك دوري أبطال أوروبا لايبتسيش
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