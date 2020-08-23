لام يساوي بين فليك والثنائي هيتسفيلد وهاينكس

وقاد لام فريقه إلى لقب دوري ابطال أوروبا 2013 على حساب مواطنه بوروسيا دورتموند، ثم منتخب ألمانيا إلى لقب المونديال في 2014.

أشاد الظهير السابق بفليك الذي يبحث عن تحقيق ثلاثية تاريخية في موسمه الأول مدرباً للفريق البافاري بحال تخطيه سان جيرمان ونجمي هجومه البرازيلي نيمار وكيليان مبابي.

قال للناقل المحلي "زد دي اف": "عندما تنظر إلى ماضي بايرن، إلى أوتمار هيتسفيلد ويوب هاينكس، كانت احدى أبرز نقاط قوّتهما أن الضوء لم يُسلّط عليهما، لكنهما عملاً من أجل الفريق".

تابع "هكذا يعمل هانزي فليك بالضبط".

وقاد هاينكس (75 عاماً) بايرن إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2013 على ملعب ويمبلي الشهير في لندن، فيما كان هيتسفيلد (71 عاماً) على رأس الفريق المتوّج بلقب 2001 على حساب فالنسيا الإسباني في ميلانو.

وفي غضون عشرة أشهر، تحوّل فليك (55 عاماً) من مدرب مؤقت بعد اقالة الكرواتي نيكو كوفاتش لسوء النتائج، إلى نجم على مقاعد البدلاء قاد "دي روتن" إلى لقبي البوندسليغا والكأس المحلية ويقف على عتبة احراز دوري الأبطال.

وهذه أول مهمة تدريبية أساسية لفليك، بعد أن عمل مساعداً ليواكيم لوف خلال رحلة التتويج في مونديال 2014، ثم عمل مديراً رياضياً في الاتحاد الألماني حتى 2017.

أشاد لام بفليك الذي أعاد توحيد الفريق بعد اقالة كوفاتش في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "لاحظ بمن يمكنه الوثوق ومن هو الهام بالنسبة للفريق".

مثال ناصع هو توماس مولر الذي عاد مع فليك إلى التشكيلة الأساسية ويقدّم واحداً من أجمل المواسم في مسيرته الزاخرة.

تابع لام "وجد الفريق نفسه مجدداً. لهذا السبب يتم ترشيحهم".

ورأى لام أن الثقة بالنفس راهنا تتناقض مع ما اختبره الفريق في 2013، عندما تعرض لضغوط بعد خسارة نهائي 2010 ثم 2012.

ختم "كنا تحت ضغط كبير لأننا خسرنا مباراتين نهائيتين".







