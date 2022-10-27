لابورتا يعلّق على خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا

وودّع نادي برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، بعد فوز فريق إنتر ميلان الإيطالي على فيكتوريا بلزن التشيكي برباعية نظيفة أمس الأربعاء، قبل أن يسقط الفريق الإسباني على ملعبه أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف دون رد.

وقال لابورتا في تصريحات اليوم: "إنّه أمر مؤسف لكن لا يمكن لوم اللاعبين أو المدرب على أيّ شيء، علينا أن ننظر إلى الأمام، حيث تنتظرنا منافسات الدوري الإسباني والبطولات الأخرى".

مضيفا: "إنّه مشروع يافع ونعرف منذ البداية أننا سنواجه نجاحات وكبوات، ما زلنا ننافس في الدوري الإسباني وعلينا أن نظهر قدرتنا على الاستمرار، الرسالة تتلخص في النظر إلى الأمام، هذا يحدث بالفعل".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 11 مباراة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر.