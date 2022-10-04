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دوري أبطال أوروبا

كييزا يعود إلى التمارين للمرة الأولى منذ مطلع العام

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عاد الجناح الدولي الايطالي فيديريكو كييزا إلى التمارين مع فريقه يوفنتوس بعد تعافيه من إصابة قوية تعرض لها مطلع العام، وفق ما قاله مدربه ماسيميليانو أليغري الثلاثاء.

AFP

وغاب كييزا عن الملاعب منذ كانون الثاني/يناير بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال فوز فريقه على روما في الدوري.

وقال أليغري: "أنا سعيد جدًا لفيديريكو. تشكل عودته الى الفريق بعد تسعة أشهر فرجًا كبيرًا له".

وتابع "آمل في أن نستعيد خدماته في أسرع وقت ممكن، سنقيّم حالته يوميًا وسننظم مباراة ودية لنرى ما إذا بإمكانه أن يلعب مجددًا".

وأشارت تقارير إيطالية الى أن ابن الـ24 عامًا قد يعود إلى المنافسات في أواخر الشهر الحالي في المباراة ضد بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال، الى جانب الفرنسي بول بوغبا الذي خضع لعملية جراحية جراء تعرضه لتمزق في غضروف ركبته اليمنى ولم يلعب بعد أي مباراة منذ عودته هذا الصيف الى تورينو قادمًا من مانشستر يونايتد.
 

دوري أبطال أوروبا يوفنتوس الدوري الإيطالي فيدريكو كييزا
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