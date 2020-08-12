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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

كيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا بث مباشر اليوم حصرياً عبر beIN SPORTS

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مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا اليوم الأربعاء في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا

 

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا اليوم الأربعاء 12 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1. 

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT . 

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