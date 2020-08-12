كيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا بث مباشر اليوم حصرياً عبر beIN SPORTS

من قبل beIN SPORTS August 12, 2020 10:33 مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا اليوم الأربعاء في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.