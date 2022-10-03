كونتي يعلن تعافي مدافع توتنهام بن ديفيس

وتعرض الويلزي ديفيس لكسر أسفل ركبته قبل فترة التوقف الدولية في أيلول/سبتمبر الماضي بينما عانى كولوسيفسكي من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية بعد خوض مباراتين مع السويد الشهر الماضي.

غياب كولوسيفسكي ولوكاس مورا

وقال كونتي للصحفيين قبل اللعب خارج أرضه مع أينتراخت فرانكفورت في المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الثلاثاء: "لا إصابات جديدة. لقد تعافى بن ديفيز وسيكون على مقاعد البدلاء. كولوسيفسكي ما زال بعيداً ولوكاس مورا كذلك.

"بخصوص كولوسيفسكي، بصراحة لا أعرف توقيت تعافيه. الأطباء لا يجدون الحل الصحيح. لست متفائلاً، أنا متشائم بشأن هذا الوضع".

وأضاف المدرب الإيطالي أن الإصابات منحت المهاجم الإسباني بريان جيل الفرصة لإثارة الإعجاب بعد بقاء اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً في توتنهام بعدما كان قريباً من الانضمام إلى فالنسيا على سبيل الإعارة.

وأضاف كونتي "بريان جيل موجود في الفريق وبالتأكيد هو الخيار الأول لهجومنا لأن كولوسيفسكي ومورا يغيبان، نحن نتحدث عن لاعب شاب، أردنا رؤيته على سبيل الإعارة في فالنسيا ولكن لظروف كثيرة تغير الوضع. أنا أثق به".

