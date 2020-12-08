كونتي ليس قلقاً من أي اتفاق محتمل بين ريال ومونشنغلادباخ

ويحتاج فريق المدرب كونتي للفوز على ضيفه شاختار دونيتسك غداً الأربعاء في آخر مباراة لهما بالمجموعة الثانية ليكون لديه أي فرصة لاحتلال أول مركزين.

لكن إذا فاز إنتر وتعادل ريال مدريد مع مونشنغلادباخ في المباراة الأخرى بالمجموعة غداً فان ريال ومونشنغلادباخ سيتأهلان.

وراجت تقارير في وسائل إعلام إيطالية عن نظرية المؤامرة، ورداً على سؤال حتمي إذا كان يخشى أن يحدث هذا الأمر في المباراة الأخرى قال كونتي "نلعب في دوري الأبطال. نحن نتحدث عن أندية كبيرة، لست قلقاً على الاطلاق بشأن ما قد يحدث في مدريد. دعونا لا نتحدث عن المباريات الأخرى.

وتابع: أتمنى ألا تركز وسائل الإعلام كثيراً على الشائعات التي تتحدث عن اتفاق لتحقيق نتيجة تصب في صالح الفريقين. إنه أمر محبط أن نسمع هذا الكلام. إنها مجرد تكهنات لكن إنتر وشاختار وريال ومونشنغلادباخ سيلعبون من أجل الفوز".

ويتصدر مونشنغلادباخ المجموعة بثماني نقاط يليه ريال مدريد وشاختار بسبع نقاط لكل منهما بينما يملك إنتر خمس نقاط.

وعلى أي حال فإن التعادل سيكون مفيداً لريال ومونشنغلادباخ في حال فوز إنتر. وإذا تعادل ريال ومونشنغلادباخ وفاز شاختار أو تعادل فان الفريق الأوكراني سيتأهل مع مونشنغلادباخ.

وفاز إنتر 5-0 على شاختار في الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي الموسم الماضي في اغسطس اب لكنهما تعادلا بدون أهداف في المباراة السابقة في المجموعة.

وقال كونتي "إنه فريق جيد جدا بقيادة مدرب رائع. يملك لاعبوه قدرات فنية كبيرة ويتمتع بعضهم بالسرعة".

