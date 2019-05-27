كومان يتمنى النجاح لفان ديك وفينالدم

وتمنى كومان النجاح للاعبين يوم السبت حتى ينضم هذا الثنائي لتشكيلة المنتخب الوطني بروح معنوية عالية في دوري الأمم الأوروبية.

ويلعب ليفربول أمام توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال في مدريد. وستلعب هولندا مع إنكلترا في قبل نهائي دوري الأمم في البرتغال في السادس من حزيران/ يونيو.

وقال كومان للصحفيين مع استعدادات هولندا لدوري الأمم "سيكون من المؤلم أن يخرج اللاعبان دون أي لقب بعد موسم رائع وبعد الاقتراب بشدة من الألقاب الكبيرة".

وأضاف "فان ديك وفينالدم لا يستحقان ذلك".

وكان كومان يخطط للذهاب بتشكيلة هولندا كاملة إلى نهائي دوري الأبطال في حال تأهل أياكس أمستردام.

لكن بعد خسارة أياكس أمام توتنهام في الدور قبل النهائي تقرر بقاء المنتخب الهولندي في البرتغال لخوض المرحلة الثانية من الإعداد لدوري الأمم.

