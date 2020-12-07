كومان: "نحن نقتل اللاعبين بهذا الجدول"

ويستضيف برشلونة منافسه يوفنتوس غداً الثلاثاء في آخر مباراة بالمجموعة بعد مرور 72 ساعة على الهزيمة 2-1 أمام قادش والتي وجهت ضربة جديدة لماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وخسر كومان بالفعل جهود ثلاثة لاعبين بارزين لفترة طويلة بسبب الإصابة هذا الموسم وسيتعين عليه الن التأقلم على اللعب بدون الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي الذي أصيب في عضلات الفخذ الخلفية

أمام قادش.

وقال كومان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "نحن نقتل اللاعبين بهذا الجدول".

وأضاف "من المؤسف أن نفقد جهود لاعب خر بسبب الإصابة ولهذا أواصل الشكوى من جدول المباريات. سنخسر جهود المزيد من اللاعبين بسبب الإصابات".

وبعد أن انتقد في السابق كثرة المباريات التي يتعين عليه خوضها بعد أن تضرر الجدول بسبب جائحة فيروس كورونا استشاط كومان غضباً من الاتحاد الاسباني لكرة القدم لحصول فريقه على راحة قليلة

بعد خوض المباراة أمام قادش ليلة السبت.

وأضاف "لو تعين عليك خوض مباراة ليلة الثلاثاء فمن الواجب للحفاظ على مصالح الفرق الإسبانية أن تعيد التفكير في جدول المباريات التي تسبقها. عدنا إلى المنزل الساعة 4:30 فجرا والآن

يتعين علينا خوض مباراة أخرى يوم الثلاثاء. لعبنا خمس مباريات خارج ملعبنا هذا الموسم وكلها كانت تنطلق في وقت متأخر وهذا الأمر لا يفيد الفرق الإسبانية".

وتأهل برشلونة ويوفنتوس بالفعل لدور الستة عشر ويحتاج فريق المدرب كومان لتجنب الخسارة بهدفين على الأقل لينتزع صدارة المجموعة السابعة.

ويتوقع أن يريح كومان العديد من اللاعبين لكن ليونيل ميسي الذي غاب عن مواجهتي دينامو كييف وفرنسفاروش سيعود للتشكيلة فيما قد تكون أول مباراة له أمام كريستيانو رونالدو منذ غادر اللاعب

البرتغالي ريال مدريد إلى يوفنتوس في 2018.

ويأمل كومان في الاستمتاع بمشاهدة هذا الثنائي اللذين حصلا على لقب أفضل لاعب في العالم 11 مرة فيما بينهما.

وقال كومان "أعتقد أنه ليس من اللائق الحديث عن اللاعب الأفضل بينهما. إنهما رائعان.

وتابع "أحبهما لأنهما أمتعا عشاق كرة القدم كثيرا بالأهداف الرائعة والألقاب الكبيرة. نأمل أن نستمتع بمشاهدتهما غداً".

