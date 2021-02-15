كومان: مواجهة ميسي - مبابي متعة تستحق المشاهدة

إليكم أبرز انطباعات كومان والمدافع جوردي ألبا عن ذهاب الدور ربع النهائي خلال المؤتمر الصحافي لبرشلونة الاثنين.

* ميسي في سان جيرمان؟

ألبا "حتى لو كان واضحًا لي (مستقبل ميسي)، فلن أخبركم بصراحة. قال ليو ذلك، إنه يريد أن يقدم موسمًا رائعًا مع برشلونة. يتحدث الناس عن ذلك كثيرًا، لكن الكلمة الأخيرة ستكون لليو عندما يريد. سينظر بعناية في القرار الذي سيتخذه، وسيختار ما يعتقد أنه الأفضل له. مع ليو، نحن أقوى وأفضل بكثير. لذلك نتمنى أن يبقى في برشلونة لسنوات عديدة أخرى، لكن علينا احترام القرار الذي سيتخذه".

* مواجهة ميسي-مبابي

كومان "إنها مواجهة بين فريقين. في أحدهما يلعب ميسي، أفضل لاعب في العالم والذي نحتاجه في أفضل مستوياته للفوز. ومن ناحية أخرى، فإن الأمر مشابه تقريبًا بالنسبة لباريس سان جيرمان الذي يملك لاعبًا سريعًا للغاية يمكنه تعقيد الأمور علينا. لكنها ستكون مباراة مثيرة للاهتمام. بالنسبة لأي مشجع كرة القدم، يعتبر هاذان اللاعبان متعة تستحق المشاهدة".

* غياب نيمار

ألبا "نعم، لن أكذب عليكم. أعتقد شخصيًا أنه من الأفضل لنا ألا يلعب لاعبون مثل (ناي) ضدنا. إنه غياب مهم بالنسبة لهم، مثل غياب (الارجنتيني أنخل) دي ماريا، وهو أيضًا لاعب كبير جدًا. لكن سان جيرمان لديه لاعبون آخرون من مستوى مماثل. ستكون مواجهة متقاربة، وستحسمها تفاصيل صغيرة".

كومان "بالنسبة لي، كي نشاهد أفضل مباراة، يجب أن يشارك أفضل اللاعبين. لا نعرف أبدًا ما ستكون رد فعل فريق يعاني من غياب لاعب بأهمية نيمار. آمل أن يكون جميع اللاعبين متاحين في غضون أسابيع لمعرفة من هو الأفضل حقًا (...) دي ماريا ونيمار لاعبان مهمان جدًا لباريس، مثل أنسو فاتي وسيرجي روبرتو و(البرازيلي) فيليب كوتينيو بالنسبة لنا".

* هل يشارك بيكيه؟

ألبا "إنه جزء أساسي من فريقنا. إنه أيضًا لاعب يساعد في خلق جو ممتع في غرفة تبديل الملابس بصرف النظر عن كرة القدم. قرار عودته إلى المنافسات من عدمه يعود إلى المدرب. لكن لدينا أيضًا لاعبون مهمون آخرون، بالتأكيد لديهم خبرة أقل من جيرارد (بيكيه)، لكنهم يقومون بعمل جيد جدًا مؤخرًا".

كومان "بيكيه يتمرن مع المجموعة منذ قرابة أربعة او خمسة أيام. نبدو مرتاحين بشأن حالته البدنية، لكن لا يزال أمامي يوم لاتخاذ قرار (ما إذا كان سيلعب أم لا) ...قدم (الفرنسيان صامويل) أومتيتي و(كليمون) لانغليه مباريات جيدة للغاية، ويمكننا أيضًا الاعتماد عليهما. لقد ارتكبا أخطاء، هذا جزء من كرة القدم... إذا أردنا السيطرة من الناحية التكتيكية كما نرغب، فنحن بحاجة إلى دفاعنا للحد من خطورتهم الفردية في المقدمة. (الاوروغوياني رونالد) أراوخو لم يتدرب ولن يكون متاحًا".