كوكي: "لايبزيغ استحق الفوز"

وأخرج أتلتيكو منافسه ليفربول حامل اللقب من دور الستة عشر لكنه افتقر للحدة والحماس وهي الصفات المعتادة لفريق المدرب سيميوني الأمر الذي كلفه خسارة جاءت على عكس التوقعات.



وأبلغ كوكي شبكة موفيستار الإسبانية: "لايبزيغ كان أفضل منا وعلينا توجيه التهنئة له لأنه كان أسرع وأكثر حدة منا".



وأضاف كوكي: "جواو فيليكس منحنا الكثير وصنع هدفنا وبعد ذلك عندما وصلنا إلى أفضل حالاتنا أحرز (لايبزيغ) الهدف الثاني، لكن لايبزيغ استحق الفوز والآن علينا التفكير في أخطائنا والانتفاض مرة أخرى".



ولم ينل أتلتيكو لقب دوري الأبطال رغم بلوغ النهائي في 1974 و2014 و2016 وبدا أنّ القرعة كانت في صالحه بإبعاده عن طريق مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وبرشلونة.



وقال ساؤول لاعب وسط أتلتيكو: "نشعر بألم وخيبة أمل، كان لدينا أمل كبير في هذه البطولة وجماهيرنا استحقت الكثير لكن هذا لن يحدث".



وتابع: "لايبزيغ كان أفضل منا طيلة المباراة واستحق الفوز بسبب نهجه ولم نستحق الفوز لأننا لم نعلم كيف يمكننا الرد".