كوبنهاغن إلى دور المجموعات على حساب طرابزون سبور من قبل beIN SPORTS August 24, 2022 23:16 بلغ نادي كوبنهاغن الدنماركي دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على حساب طرابزون سبور التركي بعد تعادلهما من دون أهداف في إياب الدور الفاصل مستفيداً من فوزه على أرضه ذهاباً (2-1). Reuters دوري أبطال أوروبا طرابزون سبور التركي كوبنهاغن السابق غلاسكو رينجرز يقصي أيندهوفن وي اقرأ التالي دينامو زغرب يكمل عقد المتأهلين اقرأ - آخر الأحداث August 24, 2022 23:52 دينامو زغرب يكمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات August 24, 2022 23:16 كوبنهاغن إلى دور المجموعات على حساب طرابزون سبور August 24, 2022 22:43 رينجرز ينتزع بطاقة التأهل إلى دور المجموعات August 24, 2022 12:44 قرعة دور المجموعات - معلومات البث المباشر August 24, 2022 12:01 الأنظار شاخصة نحو قرعة دور المجموعات August 24, 2022 10:54 فان نيستلروي يُشيد بالمغربي إسماعيل صيباري August 24, 2022 10:22 مواجهة حاسمة بين آيندهوفن ورينجرز August 24, 2022 09:59 طرابزون سبور ينشد تجاوز عقبة كوبنهاغن August 23, 2022 23:08 فيكتوريا بلزن يحجز مقعده في دور المجموعات August 23, 2022 22:36 بنفيكا بجدارة إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا