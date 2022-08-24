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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري أبطال أوروبا

كوبنهاغن إلى دور المجموعات على حساب طرابزون سبور

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بلغ نادي كوبنهاغن الدنماركي دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على حساب طرابزون سبور التركي بعد تعادلهما من دون أهداف في إياب الدور الفاصل مستفيداً من فوزه على أرضه ذهاباً (2-1).

Reuters

 


 

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