كوبنهاغن إلى دور المجموعات على حساب طرابزون سبور

من قبل beIN SPORTS August 24, 2022 23:16 بلغ نادي كوبنهاغن الدنماركي دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على حساب طرابزون سبور التركي بعد تعادلهما من دون أهداف في إياب الدور الفاصل مستفيداً من فوزه على أرضه ذهاباً (2-1).