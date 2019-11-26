كلوب يطمئن جماهير ليفربول على حالة صلاح

وبقي صلاح على مقاعد البدلاء السبت خلال المباراة التي فاز فيها الـ"ريدز" على مضيفه كريستال بالاس 2-1 في الدوري المحلي، كما غاب قبلها عن التدريبات بسبب مشكلة في كاحله.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحافي عشية لقائه الفريق الإيطالي "مو صلاح يبدو جيداً حقاً. أنا لست قلقا بشأن ذلك".

وتحدث كلوب أيضاً عن إصابة مدافعه الكاميروني جويل ماتيب، وقال "جويل يتعافى بشكل جيد لكنه بحاجة إلى وقت. سيكون هناك فحص هذا الأسبوع وبعد ذلك سنرى".

وسيضمن حامل اللقب تأهله إلى ثمن النهائي وصدارة المجموعة الخامسة في حال فوزه على نابولي، لكن كلوب قال إن "أكبر خطأ يمكن أن نرتكبه هو أن نعتبر أنفسنا فزنا بها بالفعل وأن نفكر بما سيحدث إذا فزنا بها. هذه الأمور ليست في أذهاننا. بالطبع نحن نحاول الفوز بالمباراة، سيكون شيئاً هائلاً بالنسبة لنا بعد البداية السيئة، نابولي خصم خطير".

وكان نابولي فاز على ليفربول 2-0 على ملعب سان باولو في الجولة الأولى.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة امام نابولي وخمس نقاط امام سالزبورغ النمساوي وثماني نقاط عن جنك البلجيكي.