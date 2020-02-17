كلوب يحترم أتلتيكو ويعتبر مواجهته من أصعب المعارك

ويبتعد بطل أوروبا بصدارة الدوري الإنكليزي الممتاز، وهو المرشح للتأهل على حساب فريق المدرب دييغو سيميوني الذي يواجه وقتاً صعباً في الدوري الإسباني وربما يفشل في بلوغ دوري الأبطال في الموسم المقبل.

لكن كلوب كال المديح لأتلتيكو وقال إن فريقه بحاجة لكي يكون في أفضل حالاته لو أراد الخروج بنتيجة إيجابية.

وقال مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي الذي جرى الاثنين "هذه واحدة من أصعب المباريات في حياة لاعب كرة قدم، أتلتيكو منظم للغاية ويستطيع الحصول على نتائج. إنه في فترة انتقالية وهذا طبيعي لكنه يقاتل بكل ما يملك. هذا صعب حقاً".

وأضاف "إنه يملك السرعة والشراسة وفلسفة واضحة. أعلم أننا في بلد التمرير السريع القصير، أقدر مثل هذه الأمور".

وتابع "لو هناك فريق يجب أن تواجهه وأنت في أفضل حالاتك فهو أتلتيكو. إنه لا يمنحك هدايا. لو اجتهدت قدر المستطاع ستتاح لك الفرصة، لو لم تفعل فلن تكون لك فرصة. هناك سبب لبلوغه العديد من المباريات النهائية القارية".

وبغض النظر عن شيردان شاكيري يملك كلوب تشكيلة كاملة للمواجهة باستاد متروبوليتانو حيث نال ليفربول لقب دوري الأبطال في حزيران/ يونيو الماضي.