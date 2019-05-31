كلوب: "فيرمينو جاهز للعودة"

وغاب فيرمينو عن صفوف فريقه في آخر ثلاث مباريات خاضها بسبب إصابة عضلية، ولم يشارك في مباراة الإياب ضد برشلونة في نصف النهائي، علما بأنه شارك كبديل لفترة قصيرة في أواخر مباراة الذهاب.

وقال كلوب: "من وجهة نظره نعم، هو جاهز"، مضيفا على سبيل المزاح ردا على أسئلة الصحافيين بشأن ما إذا كان سيشارك كأساسي "إذا كشف (مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو) من بعدي التشكيلة الأساسية (التي سيبدأ بها مباراة الغد)، اتصلوا بي وسأفيدكم. إذا لم يقم بذلك، أفضل أن أترك بعض علامات الاستفهام قائمة".

وشدد المدرب الألماني على أن مهاجمه البرازيلي "جاهز، لقد خاض التمارين، سترونه في وقت لاحق (في الجزء المتاح أمام وسائل الإعلام من الحصة التدريبية)، هو هنا".

