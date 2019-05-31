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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

كلوب: "فيرمينو جاهز للعودة"

أكّد المدرب الألماني يورغن كلوب الجمعة أن المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو جاهز للعودة، من دون أن يجزم ما إذا كان سيشارك أمام توتنهام في نهائي دوري الأبطال كأساسي أم لا.

Reuters

وغاب فيرمينو عن صفوف فريقه في آخر ثلاث مباريات خاضها بسبب إصابة عضلية، ولم يشارك في مباراة الإياب ضد برشلونة في نصف النهائي، علما بأنه شارك كبديل لفترة قصيرة في أواخر مباراة الذهاب.

وقال كلوب: "من وجهة نظره نعم، هو جاهز"، مضيفا على سبيل المزاح ردا على أسئلة الصحافيين بشأن ما إذا كان سيشارك كأساسي "إذا كشف (مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو) من بعدي التشكيلة الأساسية (التي سيبدأ بها مباراة الغد)، اتصلوا بي وسأفيدكم. إذا لم يقم بذلك، أفضل أن أترك بعض علامات الاستفهام قائمة".

وشدد المدرب الألماني على أن مهاجمه البرازيلي "جاهز، لقد خاض التمارين، سترونه في وقت لاحق (في الجزء المتاح أمام وسائل الإعلام من الحصة التدريبية)، هو هنا".
 

دوري أبطال أوروبا روبرتو فيرمينو يورغن كلوب
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