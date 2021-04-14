كسر نافذة حافلة ريال مدريد في طريقها إلى أنفيلد

وأضاف النادي في بيان: "إنه موقف غير مقبول على الإطلاق ومخزي لحفنة من الأفراد".

وختم ليفربول المطالب بالفوز بثنائية نظيفة لبلوغ نصف النهائي: "نتقدم بخالص اعتذاراتنا لزوارنا عن أي إزعاج قد يكون سببه ذلك. سنعمل مع شرطة ميرسيسايد (منطقة ليفربول) لتحديد ما حدث وتحديد المسؤولين".

وأظهرت الصور التي نُشرت على وجه الخصوص على موقع تويتر، الحافلة في موقف السيارات التابع للملعب، مع نافذة محطمة، قام موظفو النادي الإنجليزي بإزالة شظاياها.

وأظهر مقطع فيديو للحافلة على بعد أمتار قليلة من الملعب مجموعة من عشرات أنصار ليفربول احتشدوا على طريق حافلتي النادي الملكي، ولوحوا بالألعاب النارية الحمراء وشتموا الخصم المستقبلي لفريقهم.

وفاز ريال مدريد 3-1 ذهاباً في مدريد الثلاثاء الماضي، وبات على مشارف التأهل الى المربع الذهبي.

