كريم بنزيمة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

إنجاز بنزيمة جاء بعد أن قاد الفريق الملكي للقب دوري الأبطال للمرة الرابعة عشرة في تاريخه بتغلبه على ليفربول الإنكليزي (1-0) في المباراة النهائية.

وحقق بنزيمة إنجازاً رائعاً بحصده لقب هداف البطولة برصيد 15 هدفاً في 12 مباراة خاضها في الموسم الحالي من المسابقة.

🥇 UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

كما حصل البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الريال الشاب على جائزة أفضل لاعب صاعد في الموسم ذاته من البطولة، علماً بأنه أحرز هدف الفوز على ليفربول في الدقيقة 59.

التشكيلة المثالية

وجاءت التشكيلة المثالية للموسم الذي انتهى مساء السبت الماضي على النحو التالي.

لحراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)

للدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) أنطونيو روديغر (تشيلسي) فيرجيل فان دايك (ليفربول) آندي روبرتسون ( ليفربول).

للوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) فابينيو (ليفربول) لوكا مودريتش (ريال مدريد).

للهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) كريم بنزيمة (ريال مدريد) فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)