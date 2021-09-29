كريستيانو رونالدو الأكثر ظهوراً في دوري أبطال أوروبا

وتخطى البرتغالي الذي بدأ مشواره قبل 18 عاماً في دوري الأبطال وتحديداً في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2003 عندما خسر مع يونايتد 1-2 على أرض شتوتغارت الألماني، زميله السابق في ريال مدريد الإسباني حارس المرمى العملاق إيكر كاسياس.

ويعتبر النجم الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الناشط خلفهما في دوري أبطال أوروبا مع 151 مباراة.

ورونالدو هو الهداف التاريخي للمسابقة التي ظفر بلقبها خمس مرات، برصيد 135 هدف متقدماً على ميسي الذي سجل الثلاثاء هدفه الـ121 ضد مانشستر سيتي الإنكليزي (2-0).

ورونالدو أيضاً هو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا، وذلك حينما أحرز 17 هدفاً مع ريال مدريد الذي فاز بلقبه العاشر حينها في العام 2014.

