العربية
English
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

كبار مسؤولي يويفا يخضعون لفحوص كورونا

من قبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خضوع كبار مسؤوليه وعلى رأسهم رئيسه ألكسندر تشيفرين لفحوص فيروس كورونا المستجد على هامش استئناف منافسات الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

Reuters

وأوضح يويفا أن الفحوص ستُجرى بشكل منتظم لمسؤوليه الذين يحضرون مباريات دوري الأبطال في لشبونة وكذلك دوري الأبطال للسيدات في إسبانيا والدوري الأوروبي في ألمانيا، مضيفاً أن الرئيس والأمين العام سيخضعان لفحص آخر قبل يومين من نهائيي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال. 
 

تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا الدوري الأوروبي
السابق أبرز ملامح "بطولة دوري الأبطال
اقرأ
أبرز ملامح "بطولة دوري الأبطال المصغرة" في لشبونة
التالي

آخر الأحداث