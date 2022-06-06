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دوري أبطال أوروبا

قنواتنا تستقطب أكثر من 87.8 مليون مشاهد لنهائي أبطال أوروبا

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شهدت قناة beIN SPORTS القناة الرياضية الرائدة التابعة لمجموعة beIN الاعلامية ارتفاعاً كبيراً في أعداد المشاهدين خلال المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس – حيث جذبت ما يقارب 88 مليون مشاهد لنهائي البطولة، وذلك وفقا للإحصاءات الصادرة عن شركة إبسوس.

Reuters


هدف واحد حققه اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59، كان كفيلا بأن يتوج ريال مدريد بطلا لأوروبا مرة جديدة، حيث فاز باللقب بعد تقدمه على ليفربول بنتيجة 1-0 ليرفع بذلك رقمه القياسي إلى 14 بطولة.

وقد جرى بث المباراة يوم السبت 28 من شهر مايو الفائت مباشرة وحصريا عبر قنوات beIN SPORTS بثلاث لغات مختلفة ترافقت مع أستوديوهات تحليلية مخصصة باللغتين العربية والإنجليزية، وقد شمل البث الحصري 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومع اقتراب موسم كرة القدم الأوروبية لعام 2021-22 من الانتهاء، شهدت beIN نسبة مشاهدة عالية لاثنين من المباريات الحاسمة خلال شهر مايو، حيث جذبت مباراة مانشستر سيتي في مواجهة مع أستون فيلا خلال الدوري الإنكليزي الممتاز ومباراة إيه إس روما وفينورد روتردام من نهائيات دوري المؤتمر الأوروبي أرقام مشاهدة عالية بلغت حوالي 20 مليون مشاهد لكل منها.

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