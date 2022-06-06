قنواتنا تستقطب أكثر من 87.8 مليون مشاهد لنهائي أبطال أوروبا



هدف واحد حققه اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59، كان كفيلا بأن يتوج ريال مدريد بطلا لأوروبا مرة جديدة، حيث فاز باللقب بعد تقدمه على ليفربول بنتيجة 1-0 ليرفع بذلك رقمه القياسي إلى 14 بطولة.

وقد جرى بث المباراة يوم السبت 28 من شهر مايو الفائت مباشرة وحصريا عبر قنوات beIN SPORTS بثلاث لغات مختلفة ترافقت مع أستوديوهات تحليلية مخصصة باللغتين العربية والإنجليزية، وقد شمل البث الحصري 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومع اقتراب موسم كرة القدم الأوروبية لعام 2021-22 من الانتهاء، شهدت beIN نسبة مشاهدة عالية لاثنين من المباريات الحاسمة خلال شهر مايو، حيث جذبت مباراة مانشستر سيتي في مواجهة مع أستون فيلا خلال الدوري الإنكليزي الممتاز ومباراة إيه إس روما وفينورد روتردام من نهائيات دوري المؤتمر الأوروبي أرقام مشاهدة عالية بلغت حوالي 20 مليون مشاهد لكل منها.