قرعة دوري أبطال أوروبا - المواجهات السابقة ذكريات وآلام

وفيما يلي بعض اللقطات من المواجهات السابقة للفرق التي ستلعب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مع العلم أننا لسنا بصدد إحصاء جميع المواجهات السابقة بين أطراف دور الـ16 بل برصد المميز منها:

بايرن ميونيخ X تشيلسي

على الرغم من أن الفوز بكأس السوبر الأوروبية عام 2013 خفف من الألم، إلا أن أنصار بايرن ميونيخ لابد أنهم سيفكرون بالانتقام من تشيلسي بعد الهزيمة المؤلمة في نهائي أبطال 2012.

اللافت أن اللقبان حسما لركلات الترجيح في نهائي الأبطال وبعد أن عادل دورغبا (1-1) النتيجة بهدف متأخر، ابتسمت ركلات الحظ لتشيلسي 4-3، بالمقابل فاز بايرن 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

مع العلم أن تشيلسي لم يهزم في آخر ثماني مباريات ضد الأندية الألمانية فاز 3 مرات وتعادل 5

باريس سان جيرمان X بوروسيا دورتموند



بعد سحب القرعة مباشرة نشر حساب النادي الفرنسي على تويتر، أنه واجه منافسه الألماني مرتين ودياً 1990 و 1992، وفي الدوري الأوروبي مرتين في دور المجموعات عام 2010، انتهت مواجهة الذهاب في ألمانيا 1-1 والإياب في باريس 0-0.

ولعل عودة توخيل مدرب سان جيرمان الحالي إلى سيغنال إيدونا بارك ستكون مميزة لأنه يحمل ذكريات خاصة مع دورتموند فقد تولى تدريبه بين عامي 2015 و 2017، وفاز بكأس ألمانيا معه موسم 2016-2017.

مانشستر سيتي X ريال مدريد

لم تنسَ لا جماهير سيتي ولا جماهير مدريد مواجهتا نصف النهائي موسم 2015-2016، حينها تخطى الملكي فريق المدرب التشيلي بللغريني في طريقه لحصد الحادية عشرة.

وستكون مواجهة ثمن النهائي الثالثة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، في المسابقة القارية الأم، إذ تواجها في دور المجموعات أيضاً موسم 2012-2013 وفاز ريال ذهابا 3-2 ثم تعادلا في مانشستر 1-1.

يوفنتوس X ليون

واجه يوفي منافسه الفرنسي في دور المجموعات موسم 2016-2017، فاز يوفي في فرنسا 1-0 وتعادلا في تورينو 1-1.

الجدير بالذكر أن يوفي بقي بدون هزيمة في آخر ثماني مباريات ضد أي فريق فرنسي فاز 6 وتعادل 2.

برشلونة X نابولي

ستكون هذه المباراة هي الأولى لنابولي ضد برشلونة، مع العلم أن النجم الأسطوري دييغو مارادونا قد لعب لكلا الناديين- برشلونة بين 1982 و 1984 ، نابولي من 1984 حتى 1991.

فاز برشلونة بثلاث من آخر أربع مباريات ضد الأندية الإيطالية، وخمس من آخر تسع.

أتلتيكو مدريد X ليفربول

يسافر فريق يورغن كلوب إلى استاد ميتروبوليتانو للمرة الأولى منذ فوزه في نهائي النسخة الماضية على توتنهام في يونيو. سيحاول الظهير الأيمن لفريق أتليتيكو كيران تريبير، الذي كان لا يزال لاعباً في توتنهام في ذلك الوقت، الحصول على أفضل مواجهة ضد الريدز في هذه المناسبة.

الفريقان تواجها في دوري أبطال أوروبا عام 2008 بدور المجموعات، وانتهت مواجهة الذهاب الإياب 1-1، ثم لعبا في نصف نهائي الدوري الأوروبي تخطى الروخي بلانكوس منافسيه الريدز في مجموع المباراتين قبل أن يظفر باللقب.

توتنهام X لايبزيغ

لايبزيغ هو النادي الألماني الثامن الذي يصل إلى دور الـ 16، في حين أن نجاح أتالانتا مثلاً يرتفع عدد الفرق الإيطالية المختلفة إلى سبعة. فقط اسبانيا (عشرة) تمكنت أكثر. مع العلم أن مواجهة توتنهام ولايبزيغ هي الأولى من نوعها كلياً.

أتلانتا X فالنسيا

سيواجه فالنسيا أول مباراة في دور إقصائي ضد ناد إيطالي منذ فوزه على إنتر في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا 2006-2007، حيث انتهت رحلتهم إلى إيطاليا بالتعادل 2-2 قبل أن يتعادلوا بدون أهداف في إسبانيا.