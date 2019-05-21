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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

فيرمينو يعود إلى التدريبات الجماعية

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عاد البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول اليوم الثلاثاء إلى تدريبات فريقه الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير مطلع الشهر المقبل.

Reuters

وشارك فيرمينو في تدريبات فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في معسكره بإسبانيا بعد أن تعافى من إصابة عضلية غاب بسببها عن ثلاث مباريات.  

 وفي المرة الأخيرة التي ظهر فيها اللاعب الدولي البرازيلي، كان يجلس بين بدلاء ليفربول في الخسارة 3-صفر أمام برشلونة في الأول من مايو/أيار في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة.

 وغاب فيرمينو عن تشكيلة فريقه التي حققت فوزا مذهلا إيابا على ملعب أنفيلد بنتيجة 4-صفر على برشلونة وهو ما جعل ليفربول يتأهل لخوض نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.  

 ويأمل فيرمينو أن يعود إلى الفريق للمشاركة في نهائي إنكليزي خالص على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد في الأول من يونيو حزيران.
 

دوري أبطال أوروبا روبرتو فيرمينو ليفربول الإنكليزي
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