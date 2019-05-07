فيرتونغن جاهز لمواصلة "حلم" توتنهام ضد أياكس

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام الإنكليزي، أن المدافع البلجيكي يان فيرتونغن الذي تعرض لإصابة قوية في الرأس الأسبوع الماضي، جاهز لخوض إياب نصف النهائي ضد أياكس أمستردام الهولندي الأربعاء، حيث يتطلع فريقه لمتابعة "حلم" دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتعرض فيرتونغن لإصابة قوية في مباراة الذهاب في لندن الثلاثاء الماضي والتي انتهت بفوز الفريق الهولندي 1-صفر، واضطر للخروج من أرض الملعب بمساعدة أفراد الجهاز الطبي وهو بالكاد يقوى على الوقوف على رجليه، بعد وقت وجيز من السماح له باستئناف اللعب.

وبعدما أثار السماح للمدافع بالعودة الى أرض الملعب تساؤلات واسعة على خلفية احتمال معاناته من ارتجاج في الدماغ، أكد توتنهام لاحقاً أن فيرتونغن لم يتعرض لإصابة من هذا النوع، وإن بقي خارج تشكيلة الفريق في المباراة ضد بورنموث في الدوري المحلي نهاية الأسبوع الماضي.

وفي مؤتمر صحافي عشية مباراة الإياب على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام، قال بوتشيتينو إن اللاعب "لم يعان أكثر من الجرح في أنفه. العديد من اللاعبين يواصلون اللعب في وضع مماثل".

وأضاف "أعتقد أنه سيكون حاضرا للعب" الأربعاء، نافيا صحة التقارير الصحافية التي أشارت الى أنه سيضطر لوضع قناع واقٍ على وجهه.

وستضيف عودة فيرتونغن زخما الى تشكيلة توتنهام الذي سيستعيد أيضا في مباراة الغد مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف.

وأكد بوتشيتينو أن فريقه الساعي لبلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه، يريد مواصلة "حلم" الذهاب بعيدا في المسابقة القارية الأم.

وأوضح "نحن نعيش حلماً، أنا أعيش حلماً لأنه منذ خمسة أعوام (تاريخ توليه تدريب الفريق)، وبالطريقة التي تطور بها المشروع، أعتقد أن أحداً لم يكن يتخيل أن نشارك في دوري الأبطال في كل موسم، وأن نصل إلى هذه المرحلة في المسابقة".

وتابع "لدى قدومي قبل خمسة أعوام، كان الهدف تقليص الفارق مع الأندية الأربعة الأولى في الدوري الإنكليزي الممتاز، ولاحقاً الحصول على إمكانية التأهل الى دوري الأبطال، ولاحقاً بلوغ ثمن النهائي، وبعده ربع النهائي. لذا بلوغ نصف النهائي بالنسبة إلي هو علاوة".

وشدد المدرب الأرجنتيني على أن الأهم بالنسبة إليه في مباراة الغد لن يكون كتابة التاريخ "بل الاستمتاع ومحاولة منح الثقة للاعبين والقيام بأفضل ما يمكن للمضي نحو النهائي".

