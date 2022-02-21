فياريال يستقبل يوفنتوس الباحث عن استعادة الثقة

ويأمل الفريقان تعويض مشوارهما المخيب محلياً، حيث يحتل الأول المركز الرابع في "سيري أ"، فيما يحتل فريق "الغواصات الصفراء" المركز السادس في الليغا الإسبانية.

وفيما لم يخسر فياريال في آخر أربع مباريات في مختلف المسابقات، تعادل فريق "السيدة العجوز" مرتين توالياً، ليبتعد بفارق تسع نقاط عن ميلان المتصدر في الدوري، ما رفع من وتيرة الانتقادات ضد مدربه ماسيمليانو أليغري.

وحاول يوفنتوس تنشيط هجومه باستقدام الصربي دوشان فلاهوفيتش (22 عاماً) بصفقة ضخمة من فيورنتينا وتعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي السويسري الدولي دنيس زكريا من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وهذا الظهور الثالث لفياريال في هذا الدور من المسابقة التي أحبطه أرسنال الإنكليزي فيها سابقاً عندما تغلب عليه في نصف النهائي موسم 2005-2006، فيما يخوض يوفنتوس الدور الإقصائي مرة ثامنة توالياً والـ18 في تاريخه.

واستهل ذهاب ثمن النهائي الأسبوع الماضي، فكانت أبرز نتائجه تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي في عدد مرات احراز اللقب (13)، بهدف في الرمق الأخير حمل توقيع بطل العالم كيليان مبابي، كما عاد ليفربول الإنكليزي، حامل لقب 2019، بفوز ثمين من أرض إنتر الإيطالي بثنائية البرازيلي روبرتو فيرمينو والمصري محمد صلاح.

واقتنص بايرن ميونيخ بطل ألمانيا تعادلاً قاتلاً في أرض سالزبورغ النمساوي (1-1)، فيما عاد مانشستر سيتي بطل إنكلترا ومتصدر بطولتها بفوز ساحق من أرض سبورتينغ البرتغالي 5-صفر.

ويختتم ذهاب دور الـ16 الأربعاء بمواجهتي أتلتيكو مدريد الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنكليزي وبنفيكا البرتغالي مع أياكس أمستردام الهولندي.

يذكر أن قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة خارج القواعد قد ألغيت في نسخة 2021-2022. وهذا يعني أن التعادل بمجموع المباراتين، بصرف النظر عن الأهداف المسجلة خارج القواعد، يليه تمديد لشوطين من 15 دقيقة ثم ركلات الترجيح بحال استمرار التعادل.

