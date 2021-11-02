فولفسبورغ يثأر من سالزبورغ وينعش آماله

وسجل ريدل باكو (3) ولوكاس نميتشا (60) هدفي فولفسبورغ، وماكسيميليان فوبر (30) هدف سالزبورغ.

وضرب الفريق الألماني عصفورين بحجر واحد فهو رد الاعتبار لسقوطه أمام سالزبورغ 1-3 في الجولة الثالثة وحقق انتصاره الأول في دور المجموعات بعد تعادلين وخسارة.

وتخلص فولفسبورغ من المركز الأخير وصعد إلى المرتبة الثانية مؤقتا برصيد خمس نقاط بانتظار مباراة إشبيلية الإسباني (3 نقاط) وليل الفرنسي (نقطتان) لاحقا.

في المقابل، مني سالزبورغ بخسارته الأولى بعد تعادل وانتصارين وبقي في الصدارة برصيد سبع نقاط، لكنه أهدر فرصة أن يكون أول المتأهلين إلى ثمن النهائي في حال فوزه.